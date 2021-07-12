الاستخبارات العراقية تقبض على عائلة عربية تسللت من الأراضي السورية

أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، اليوم الاثنين، القبض على عائلة عربية دخلت الأراضية العراقية قادمة من سوريا.

وذكرت في بيان صحفي، أن "مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع - قسم استخبارات قيادة عمليات غرب نينوى - أكدت بعد الاستعانة بالكاميرات الحرارية وجود تحرك لعدة أشخاص في الجانب السوري باتجاه الأراضي العراقية".

وأضافت: "قامت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة 15 وقوة برية من الفوج الثاني لواء المشاة 71 بنصب كمين محكم لهم في قرية الشعلان التابعة إلى ناحية ربيعة المحاذية للشريط الحدودي في حال اجتيازهم للحدود".

وتابعت الخلية: "قبض عليهم من قبل قوة الكمين وتبين أنهم عائلة تحمل جنسية عربية، حيث جرى تسليمهم للجهات المعنية لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم".

المصدر: RT