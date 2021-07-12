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الأردن.. لحظة وصول المتهمين بـ"قضية الفتنة" إلى محكمة أمن الدولة (بالفيديو)

أخبار العالم العربي

الأردن.. لحظة وصول المتهمين بـ
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نشرت وسائل إعلام محلية لحظة وصول المتهمين بـ"قضية الفتنة"، باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد، إلى محكمة أمن الدولة لسماع قرار الحكم الصادر بحقهما.

وأصدرت محكمة أمن الدولة في الأردن قرارا يقضي بالسجن لمدة 15 عاما بحق رئيس الديوان الملكي الأردني السابق، باسم عوض الله، في قضية "الفتنة".

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محكمة أمن الدولة الأردنية تقضي بالسجن لمدة 15 عاما بحق باسم عوض الله والشريف حسن
محكمة أمن الدولة الأردنية تقضي بالسجن لمدة 15 عاما بحق باسم عوض الله والشريف حسن

كما أصدرت المحكمة قرارا بسجن الشريف حسن بن زيد 15 عاما في القضية نفسها.

وأشارت محكمة أمن الدولة الأردنية إلى أن "أركان التجريم كاملة في القضية".

وأكد رئيس المحكمة أن "المتهمين، رئيس الديوان الملكي السابق، باسم عوض الله، والشريف حسن، يحملان أفكارا مناوئة للدولة والملك عبد الله الثاني، وسعيا لإحداث الفوضى".

المصدر: RT، قناة المملكة

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