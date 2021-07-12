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وزارة الأوقاف اليمنية تنعي مفتي الجمهورية العمراني وتوجه دعوة عاجلة

أخبار العالم العربي

وزارة الأوقاف اليمنية تنعي مفتي الجمهورية العمراني وتوجه دعوة عاجلة
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نعت وزارة الأوقاف والإرشاد اليمنية، وفاة مفتي الجمهورية، محمد بن إسماعيل العمراني الذي وافته المنية فجر اليوم الاثنين.

وقالت الوزارة في بيان نعيها، إنه "بهذا المصاب الجلل والخطب العظيم نعزي أنفسنا ونعزي اليمنيين قيادة وشعبا، والأمتين العربية والإسلامية، والعزاء لوالده وأهله وأحفاده وطالبه ومحبيه".

ووجهت الوزارة دعوة لكل اليمنيين عقب صالة الظهر إقامة صالة الغائب في جميع مساجد الجمهورية على الفقيد الكبير، سائلين المولى عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة.

المصدر: المشهد اليمني

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