وزارة الأوقاف اليمنية تنعي مفتي الجمهورية العمراني وتوجه دعوة عاجلة
نعت وزارة الأوقاف والإرشاد اليمنية، وفاة مفتي الجمهورية، محمد بن إسماعيل العمراني الذي وافته المنية فجر اليوم الاثنين.
وقالت الوزارة في بيان نعيها، إنه "بهذا المصاب الجلل والخطب العظيم نعزي أنفسنا ونعزي اليمنيين قيادة وشعبا، والأمتين العربية والإسلامية، والعزاء لوالده وأهله وأحفاده وطالبه ومحبيه".
ووجهت الوزارة دعوة لكل اليمنيين عقب صالة الظهر إقامة صالة الغائب في جميع مساجد الجمهورية على الفقيد الكبير، سائلين المولى عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة.
فاجعة 💔 إنا لله وإنا إليه راجعون ، العلامة المحدث المفتي الفقيه الشيخ العمراني في ذمة الله ."يرفع العلم بقبض العلماء " 😭💔💔💔 pic.twitter.com/7rFmqjIGxs— مَريمْ | السورنجان 🇵🇸💙🇾🇪 🕊 (@Angoody_) July 12, 2021
مفتي الديار اليمنيه— Abdullah Noumair (@AbdullahNoumair) July 12, 2021
سماحة الفقيه المفتي والمعتدل الوسطي وآخر قضاتها واعلامها الكبار القاضي العلامة محمد بن إسماعيل العمراني في ذمة الله
عزاؤنا ومواساتنا لأهله خاصه ولليمنين عامه
نسأل الله له الرحمه والمغفره وأن يسكنه فسيح جناته pic.twitter.com/3mYOlHad5P
رحم الله علامة اليمن الكبير القاضي الفقيه المفتي والمعلم الزاهد العابد محمد بن اسماعيل العمراني شيخ اليمن وقاضيها وآخر اعلامها الكبار في الفقه والفتوى.— شبل الحــدا 🇾🇪 (@Mj_Alrshedi) July 12, 2021
وعظم الله اجر اليمن والامة الاسلامية وعندما دخلوعليه اعداالله حسن زيد والصماط قالهم اتتبكم ذنوبنا وسيزيلكم الله بذنوبكم pic.twitter.com/IBYCar7mON
المصدر: المشهد اليمني