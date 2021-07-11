السفير القطري محمد العمادي يصل إلى قطاع غزة

وصل مساء يوم الأحد السفير القطري محمد العمادي، رئيس "اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة"، إلى القطاع عبر معبر بيت حانون – إيرز.

وبحسب وسائل إعلام فلسطينية، فإن السفير محمد العمادي سيعقد لقاءات مع المسؤولين في قطاع غزة، كما سيتفقد مشاريع اللجنة القطرية التي تنفذ في القطاع.

وكانت آخر زيارة للسفير محمد العمادي إلى القطاع قد تمت في السابع من شهر مارس الماضي، حيث عقد وقتها سلسلة لقاءات كان أبرزها مع تورن فيسيت، سفيرة مكتب تمثيل مملكة النرويج لدى فلسطين.

ووفقا لوسائل إعلام، فقد كانت "اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة" قد "وزعت في مايو المنصرم مساعدات إغاثية عاجلة لأهالي الشهداء والمهدمة منازلهم بغزة".

وأكد العمادي وقتها أن "هذه المساعدات تأتي ضمن جهود دولة قطر للتدخل العاجل لمساندة سكان قطاع غزة والوقوف بجانبهم في ظل الظروف الراهنة، وللتخفيف من معاناتهم في مختلف مجالات الحياة".

المصدر: وكالات