قطر.. وزارة الداخلية تشكل لجنة للإشراف على أول انتخابات تشريعية في البلاد

أعلنت وزارة الداخلية القطرية، اليوم الأحد، أنه تم تشكيل اللجنة التي ستكون معنية بالإشراف على أول انتخابات تشريعية في البلاد من المقرر إجراؤها في أكتوبر/ تشرين الأول القادم.

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وذكرت الوزارة على موقعها في "تويتر": "أصدر معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، القرار رقم (53) لسنة 2021 بتشكيل اللجنة الإشرافية واللجان التنفيذية المعنية بانتخابات مجلس الشورى، وتحديد اختصاصاتها، في إطار استعدادات وزارة الداخلية لإجراء انتخابات مجلس الشورى".

وستكون الانتخابات لاختيار ثلثي أعضاء المجلس، أي 30 عضوا من أصل 45 في مجلس الشورى، وسيعين أمير البلاد 15 عضوا، بدلا من تعيينه كامل أعضاء المجلس، كما يجري حاليا.

وقالت الوزارة على "تويتر" إن رئيس الوزراء أمر بتشكيل لجنة إشرافية برئاسة مسؤولين من وزارة الداخلية.

وقال الشيخ خالد الشهر الماضي إن مسودة القانون الانتخابي التي أقرها مجلس الوزراء في مايو/ أيار ستضع حدا معينا للإنفاق على الحملات الانتخابية لا يمكن تجاوزه، وستجرم التمويل الأجنبي لها وشراء الأصوات، وأضاف أن البلاد مقسمة لثلاثين دائرة انتخابية.

ويشكل المواطنون القطريون نحو عشرة بالمئة من 2.7 مليون نسمة يقطنون البلاد، وأغلبهم من العمالة الوافدة.

المصدر: رويترز