محمد بن سلمان يستقبل سلطان عمان هيثم بن طارق في مطار خليج "نيوم" ضمن مراسم ضخمة (فيديو)

وصل السلطاني العماني، هيثم بن طارق، اليوم الأحد، إلى مطار خليج "نيوم" بالمملكة العربية السعودية، في زيارة "دولة" تستغرق يومين.

إقرأ المزيد

واستقبل ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، هيثم بن طارق، وسط مراسم كبيرة وضخمة، إذ حلقت الطائرات استعراضا، وأطلقت طلقات المدفعية، إذ أن هذه الزيارة هي أول زيارة خارجية له منذ تقلده الحكم.

مراسم وصول حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم / حفظه الله ورعاه / إلى المملكة العربية السعودية | #عمان_السعودية_مستقبل_واعدhttps://t.co/yt4dLm3R7z — OmanTV تلفزيون عمان (@OmanTVGeneral) July 11, 2021

المصدر: "تلفزيون عمان"