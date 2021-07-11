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محمد بن سلمان يستقبل سلطان عمان هيثم بن طارق في مطار خليج "نيوم" ضمن مراسم ضخمة (فيديو)

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محمد بن سلمان يستقبل سلطان عمان هيثم بن طارق في مطار خليج
Reuters Stringer .
السلطاني العماني، هيثم بن طارق
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وصل السلطاني العماني، هيثم بن طارق، اليوم الأحد، إلى مطار خليج "نيوم" بالمملكة العربية السعودية، في زيارة "دولة" تستغرق يومين.

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واستقبل ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، هيثم بن طارق، وسط مراسم كبيرة وضخمة، إذ حلقت الطائرات استعراضا، وأطلقت طلقات المدفعية، إذ أن هذه الزيارة هي أول زيارة خارجية له منذ تقلده الحكم.

المصدر: "تلفزيون عمان"

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