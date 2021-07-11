الصحة السعودية تكشف عن نسبة التطعيم بالجرعة الأولى من لقاح كورونا بالمملكة

كشفت وزارة الصحة السعودية عن النسبة التي وصلت إليها عملية التطعيم بالجرعة الأولى من اللقاح المضاد لكورونا للمواطنين والمقيمين في المملكة.

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وأوضحت الصحة أنه تم تحصين 50% من المواطنين والمقيمين بالجرعة الأولى من اللقاح حتى الآن.

وأشارت الوزارة إلى أن أخذ الجرعة الثانية من اللقاح يعطي مناعة أكبر وأفضل للجسم ويحمي من التحورات التي تطرأ على الوباء.

وكانت وزارة الصحة السعودية قد أعلنت أمس عن تسجيل 1177 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 16 حالة في المملكة.

المصدر: "سبق"