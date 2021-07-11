السعودية.. معالم الرياض تزهو بألوان علم سلطنة عمان احتفاء بزيارة السلطان هيثم بن طارق المرتقبة (صور)

نشرت وكالة الأنباء السعودية "واس" صورا لمعالم الرياض وهي "تزهو بألوان علم سلطنة عمان، احتفاء بمقدم السلطان العماني، هيثم بن طارق".

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وفي أول زيارة خارجية له منذ تقلده الحكم، يزور سلطان عُمان، هيثم بن طارق، السعودية، اليوم الأحد، تلبية لدعوة العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وسط ترحيب كبير من السعوديين.

المصدر: RT