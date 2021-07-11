 
مباشر
عاجل
الدفاع التركية ردا على اليونان: عليكم تجنب التصريحات والأفعال الاستفزازية لاستمرار المناخ الإيجابي

السعودية.. معالم الرياض تزهو بألوان علم سلطنة عمان احتفاء بزيارة السلطان هيثم بن طارق المرتقبة (صور)

أخبار العالم العربي

السعودية.. معالم الرياض تزهو بألوان علم سلطنة عمان احتفاء بزيارة السلطان هيثم بن طارق المرتقبة (صور)
Reuters Fahad Shadeed
العاصمة السعودية الرياض
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qsy1

نشرت وكالة الأنباء السعودية "واس" صورا لمعالم الرياض وهي "تزهو بألوان علم سلطنة عمان، احتفاء بمقدم السلطان العماني، هيثم بن طارق".

إقرأ المزيد
بأغنية
بأغنية "أسود العرين"..ترحيب كبير من السعوديين بزيارة سلطان عمان هيثم بن طارق المرتقبة (فيديو + صور)

وفي أول زيارة خارجية له منذ تقلده الحكم، يزور سلطان عُمان، هيثم بن طارق، السعودية، اليوم الأحد، تلبية لدعوة العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وسط ترحيب كبير من السعوديين.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا