السودان.. قتلى بانفجار عبوة ناسفة في ناد رياضي في بورتسودان

أفادت وسائل إعلام سودانية يوم السبت، بأن 6 أشخاص لقوا مصرعهم في حادثة مروعة ببورتسودان حاضرة ولاية البحر الأحمر، إثر إلقاء مجهولين قنبلة يدوية على نادي "الأمير" الرياضي بحي سلبونا.

وقال شهود عيان إن الهجوم على النادي تلاه إطلاق رصاص مما أسفر عن إصابة أشخاص آخرين.

وأضافت وسائل الإعلام أنه وأثناء هروب الجناة أطلقوا الرصاص على امرأة، في وسط حي سلبونا المحاذي لشاطىء البحر الأحمر بالبر الشرقي لبورتسودان، ما أدى إلى مقتلها أيضا.

وأوضح شهود العيان، أن شباب الحي تمكنوا من تعطيل الدراجة البخارية التي كان يستقلها الجناة الثلاثة وفر منهم اثنين، بينما أمسكوا بأحدهم.

وكشفت معلومات أن الشرطة رصدت بعض المشتبه فيهم وتجري حاليا عمليات ملاحقة الجناة.

ولم تكشف السلطات السودانية عن الدوافع وراء ارتكاب هذه الجريمة حتى الآن.

bleed to the incident of Al-Amir Sports Club, after unknown persons using a motorcycle threw two explosive bomb at the club's patrons in the Slabona market in Port Sudan, 3 people died, including, former president of Al-Amal Club - customs broker Mohamed Mirghani #بورتسودان_تنزفpic.twitter.com/FxC9FE3VX4 — ✴️𝔹𝔸𝔸𝔻𝕀✳️ (@abdalla0sman4) July 10, 2021

المصدر: وسائل إعلام سودانية