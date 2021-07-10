لبنان.. اشتباكات عنيفة بين عائلتين في مدينة طرابلس شمال البلاد

أفادت وسائل إعلام لبنانية باندلاع اشتباكات مسلحة بين أفراد من عائلتين في منطقة باب الحديد بمدينة طرابلس شمال البلاد.

وأشارت قناة "الجديد" إلى أن "الاشتباكات لا تزال قائمة في حين يعمل الجيش اللبناني على تطويق الإشكال".

وأفاد موقع LEBANON24 بأن الاشتباكات وقعت على خلفية خلاف سابق.

وأضاف أن "عددا من الشبان أقدموا على التهجم على منازل إحدى العائلات وإطلاق الرصاص بكثافة باتجاههم، ما أدى للرد وتبادل إطلاق النار".

المصدر: "الجديد" + LEBANON24