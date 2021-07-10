بتوجيهات من السيسي.. مصر ترسل مساعدات طبية إلى تونس (صور)

أفادت وزارة الدفاع المصرية في بيان يوم السبت، بأن مصر أرسلت مساعدات طبية إلى تونس.

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وقالت الوزارة في بيان: "تنفيذا لتوجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وفي إطار دعم وتضامن مصر مع الشعب التونسي في مختلف المحن والأزمات، أقلعت طائرتين نقل عسكريتين من قاعدة شرق القاهرة الجوية محملة بشحنات من الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية مقدمة من وزارة الصحة والسكان إلى الشعب التونسي الشقيق للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين التونسيين".

وأضافت الوزارة أن تونس أكدت تقديرها للجهود المصرية المتواصلة والمساندة المستمرة التي تقدمها الحكومة المصرية للشعب التونسي، معربة عن كامل التقدير والشكر للقيادة السياسية المصرية على ما تبذله من جهود متواصلة للمساهمة فى تخفيف العبء عن الشعب التونسي.

وأكدت الدفاع المصرية أن ذلك يأتي انطلاقا من الروابط التاريخية التي تجمع مصر وتونس وتأكيدا على عمق روابط الأخوة والصداقة التي تجمع الشعبين الشقيقين.

#المتحدث_العسكرى : بتوجيهات من الرئيس / عبد الفتاح السيسى مصر ترسل مساعدات طبية للأشقاء فى تونس ... pic.twitter.com/EfRiHJCksc — المتحدث العسكري (@EgyArmySpox) July 10, 2021

وكانت المتحدثة باسم وزارة الصحة التونسية نصاف بن علية قد قالت يوم الخميس إن المنظومة الصحية في البلاد انهارت مع امتلاء أقسام العناية الفائقة وإرهاق الأطباء والتفشي السريع لجائحة كورونا.

المصدر: RT