وزارة الري المصرية: تم وضع خطة لتأمين احتياجات مصر المائية حتى عام 2050

أكد وكيل وزارة الموارد المائية والري في مصر، رجب عبد العظيم، أنه "تم وضع خطة لتأمين احتياجات مصر المائية حتى عام 2050".

إقرأ المزيد

وأشار رجب عبد العظيم إلى أن "وزارة الري عملت منذ 2017 لحل مشكلات كانت موجودة، منها العجز المائي، الذي تم التغلب عليه بإنشاء 100 محطة لمعالجة مياه الصرف الزراعي، بالإضافة إلى الحد من المحاصيل الشرهة في استخدام المياه كالأرز والقصب"، لافتا إلى أن "هناك اجتماعات دورية مكثفة بين وزارتي الري و الزراعة لمناقشة توفير احتياجات مياه الشرب في إطار تنسق متكامل لمواجهة التحديات".

هذا وأوضح عبد العظيم أن "الوزارة استعرضت في عام 2016 التحديات المائية"، وأنه "تم وضع استراتيجية مائية مكونة من أربعة محاور، هي تنمية الموارد المائية، وترشيد استهلاك المياه، وتحسين نوعية المياه والصرف الزراعي، وتهيئة البيئة المناسبة لتطبيق الاستراتيجية المائية، منها توفير المعلومات وتحسين المناخ التشريعي"، موضحا أن "التغيرات المناخية كانت تحديا كبيرا عملت عليه الوزارة، واستطاعت تنفيذ مشروعات بـ10 مليارات جنيه".

وكشف أن "الوزارة تتابع ملف إدارة المياه يوميا واحتياجات كل محافظة"، لافتا إلى "البدء في المشروع القومي لتأهيل الترع، والوزارة مستمرة في تحديث خططها لمواجهة التحديات المائية حاليا ومستقبلا".

المصدر: "بوابة الأهرام"