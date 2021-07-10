سوريا.. القبض على شبكة ترويج مخدرات وعملة سورية مزورة في دمشق

ألقت السلطات السورية القبض على أفراد شبكة ترويج وتعاطي مخدرات بالعاصمة دمشق، وشخص آخر يروج لعملة مزورة من فئة الـ 5 آلاف ليرة سورية.

وجاء في بيان وزارة الداخلية: "تم توقيف مجموعة مؤلفة من 10 أشخاص من مروجي ومتعاطي المخدرات في دمشق، بينهم فتيات، وشخص يعمل بترويج العملة المزيفة، ووتمت مصادرة كميات متنوعة من المواد المخدرة بناءً على المعلومات الواردة إلى فرع مكافحة المخدرات في دمشق حول وجود شخص يقوم بترويج المواد المخدرة في محافظة ريف دمشق ويخفيها في منزله الكائن بمحلة جرمانا .

وبعد المراقبة تمكن فرع مكافحة المخدرات في دمشق من إلقاء القبض عليه وعلى فتاة كانت موجودة في منزله، وعثر في منزله على كمية 100غرام من مادة السيلفيا المخدرة، و20غراما كوكائين مخدر، و200 حبة مخدرة نوع كبتاغون، و75غراما من مادة الحشيش المخدر، وميزان الكتروني. وبالتحقيق معه اعترف بحيازته المواد المخدرة وترويجها وإخفاء كمية أخرى من مادة السليفيا المخدرة وزنها 900 غرام.

كما تم العثور على محادثات في جوال أحد المقبوض عليهم، يجري فيها اتفاقا على شراء مبلغ خمسين مليون ليرة سورية مزورة من فئة الخمسة آلاف، واستلامه للمبلغ المزور.

وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المقبوض عليهم جميعا ومصادرة المواد المخدرة، وما زالت التحقيقات مستمرة معهم لكشف جميع المتورطين في القضية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.

المصدر: وزارة الداخلية السورية