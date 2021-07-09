وزارة الصحة المصرية تحذر المواطنين

حذر رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا في مصر، حسام حسني، المصريين من عدم اتخاذ الإجراءات الاحترازية خلال الذهاب إلى الشواطئ.

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وأكد حسام حسني، أن اللجنة تتوقع دخول مصر في الموجة الرابعة من فيروس كورونا بداية شهر أغسطس أو سبتمبر المقبلين، مؤكدا على أن قلة أعداد الإصابات مرتبطة بالإجراءات الاحترازية والتوسع في إعطاء المواطنين للقاحات كورونا، مؤكدا أن عدم اتخاذ الإجراءات الاحترازية في المصيف مع دخول الموجة الرابعة في أغسطس سيزيد حتما من الإصابات.

وتشهد الفترة الأخيرة تراجعا ملحوظا في أعداد الإصابات بفيروس كورونا، خاصة مع توسع الحكومة المصرية في عملية إعطاء اللقاحات للمواطنين وبدء التصنيع المحلي للقاح كورونا.

المصدر: الوطن