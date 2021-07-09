الجزائر تؤكد تطلعها لقمة عربية ناجحة وتؤكد على مركزية القضية الفلسطينية

أعرب وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، عن تطلع بلاده لقمة عربية ناجحة في المستقبل القريب، مؤكدا أن مبادرة السلام العربية هي المخرج من الأزمة في منطقة الشرق الأوسط .

وقال العمامرة، في كلمة القاها بمناسبة استلام مهامه أمس كوزير للخارجية في الحكومة الجزائرية الجديدة: "نحن على أتم الاستعداد لتجسيد أواصر الأخوة مع كل الدول العربية الشقيقة، ونتطلع إلى قمة عربية ناجحة في المستقبل القريب".

وكان يفترض أن تستضيف الجزائر القمة العربية العام الماضي، لكنها تأجلت بسبب تفشي جائحة كورونا.

وشدد وزير الخارجية الجزائري أن "القضية الفلسطينية المقدسة هي الإسمنت لتضامن الشعوب والدول العربية"، مضيفا أن "الجزائر تتشبث كل التشبث بروح مبادرة السلام العربية، وتعتقد أنه على اختلاف موقف بعض الدول مما يجب العمل به لنصرة القضية الفلسطينية، هناك مجال أرحب لجمع الشمل بالتشبث بروح هذه المبادرة التي كانت فعلا إنجازا رائعا للتضامن العربي ولروح المسؤولية تجاه السلام".

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية