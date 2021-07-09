إسرائيل تفرج عن أسير فلسطيني بعد إضراب عن الطعام دام أكثر من شهرين

وافقت السلطات الإسرائيلية على الإفراج عن الأسير الفلسطيني الغضنفر أبو عطوان بعد إضرابه عن الطعام على مدى أكثر من شهرين.

وأفادت صحيفة "هآرتس" العبرية بأن مسؤولا بارزا في القيادة المركزية للجيش الإسرائيلي وقع أمس الخميس، بعد مفاوضات بين مسؤولين إسرائيليين وفلسطينيين، على أمر يقضي بإلغاء عقوبة الاعتقال الإداري الصادرة بحق أبو عطوان الذي اعتقل في أكتوبر الماضي ولم يوجه إليه أي اتهامات رسمية.

وأكد نادي الأسير الفلسطيني على صفحته في "فيسبوك" صدور قرار إبطال أمر اعتقال أبو عطوان ( وهو الأمر الإداري الثاني الذي يصدر بحقه منذ اعتقاله في أكتوبر)، ومن المتوقع الإفراج عنه ونقله إلى رام الله في الساعات القادمة، وذلك بعد إضرابه عن الطعام على مدى 65 يوما.

وأعلن محامي السجين، جواد بولس، مؤخرا عن تدهور حالة موكله الصحي، فيما تنص سجلات صحية نشرتها وكالة "أسوشيتد برس" على أن أبو عطوان يعاني من الضعف ولا يستطيع التحدث تقريبا وتحريك قدميه.

אלע'דנפר אבו עטואן בהצהרה ראשונה לאחר ביטול צו המעצר המנהלי. מברך את אבו מאזן ואת ראש המודיעין הפלסטיני מאג'ד פרג'. השיח לביטול המעצר התנהל בימים האחרונים לרבות שיחה בין גנץ לח"כים מהמשותפת. אבו עטואן שבת רעב 63 ימים במחאה על מעצרו המנהלי. הערב יועבר לבית חולים ברמאללה. pic.twitter.com/U6YGAJ7y1M — Jack khoury.جاك خوري (@KhJacki) July 8, 2021

وصرح جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي "الشاباك" بأن أبو عطوان لم يعد يشكل خطرا أمنيا نظرا لحالته الصحية.

المصدر: RT + "تايمز أوف إسرائيل"