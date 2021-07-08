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الاتحاد الأوروبي: نأسف لإعلان إثيوبيا الملء الثاني لسد النهضة

أخبار العالم العربي

الاتحاد الأوروبي: نأسف لإعلان إثيوبيا الملء الثاني لسد النهضة
Reuters /FW1F/Tim Heritage
علم الاتحاد الأوروبي
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قال المتحدث باسم الدائرة الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي بيتر ستانو، اليوم الخميس، إن بروكسل تأسف لإعلان إثيوبيا بدء الملء الثاني لسد النهضة.

وكتب ستانو في تغريدة: "الاتحاد الأوروبي يأسف لإعلان إثيوبيا عن الملء الثاني دون اتفاق مع شركاء المصب. إن الإجراءات أحادية الجانب لا تساعد على إيجاد حل تفاوضي لأزمة سد النهضة".

وأضاف أن "الاتحاد الأوروبي يدعو جميع الأطراف المعنية إلى استئناف المفاوضات والمحادثات التي يقودها الاتحاد الإفريقي".

ولفت إلى أن "هناك حاجة ملحة لخارطة طريق واضحة ومتفق عليها تحدد أهداف مفاوضات سد النهضة وإطارها الزمني".

المصدر: RT

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