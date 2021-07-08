الرئاسة المصرية تعلق على اغتيال رئيس هايتي

علقت الرئاسة المصرية ممثلة في الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على عملية اغتيال رئيس هايتي جوفينيل مويس.

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وأعربت مصر عن "بالغ إدانتها لاغتيال الرئيس جوفينيل مويس وتقدمت بخالص تعازيها للحكومة والشعب الهايتي في هذا الحادث الأليم، وتؤكد على ضرورة تقديم المسئولين عن هذه الجريمة إلى العدالة دون تأخير".

وفى بيان لرئاسة الجمهورية في مصر، أشار المتحدث باسم الرئاسة بسام راضى، أنه في هذا الصدد، "تدعو جمهورية مصر العربية كافة الأطراف في جمهورية هايتي إلى التهدئة واستئناف العملية السياسية في البلاد والعمل على استعادة الاستقرار على نحو يضمن أمن الشعب الهايتي وسلامة مؤسسات الدولة".

وقُتل الرئيس الهايتي الأربعاء الماضي، بعد إصابته بجروح قاتلة في هجوم على منزله.

وتعتقد السلطات في هايتي أن مسلحين أجانب هم من يقفون وراء الجريمة، وقد تم إعلان الأحكام العرفية في البلاد لمدة 15 يوما.

المصدر: RT