لافرينتييف: يجب وضع حد لاستخدام أساليب العقاب الجماعي بحق الشعب السوري

شدد مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا ألكسندر لافرينتييف على ضرورة وضع حد لاستخدام أساليب العقاب الجماعي بحق الشعب السوري.

وأكد لافرينتييف، خلال مؤتمر صحفي عقده في ختام الجولة الـ16 من المفاوضات بـ"صيغة أستانا" التي اختتمت اليوم في عاصمة كازاخستان مدينة نور سلطان، أن الجانب الروسي بحث مع الزملاء الأتراك المشاكل في إمدادات الطاقة والمياه إلى شمال شرق سوريا، مشيرا إلى أن هذه المسألة حساسة وبالغة التعقيد.

يتبع..