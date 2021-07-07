لبنان.. الراعي يطالب الحريري بالإسراع في تشكيل الحكومة بالتشاور مع الرئيس عون

طالب البطريرك الماروني في لبنان بشارة الراعي رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري بالإسراع في تشكيل الحكومة بالتشاور مع رئيس الجمهورية ميشال عون.

وفي مؤتمر صحفي عقب لقائه عون في قصر بعبدا، قال الراعي إن "هدف اللقاء كان وضع الرئيس عون في جو لقاء الفاتيكان مع البابا فرنسيس، ويجب على الجميع العمل لتطبيق نداء البابا".

وأضاف: "البابا فرنسيس يحمل القضية اللبنانية في أعماق قلبه وعلينا في لبنان أن نبني بيتنا الداخلي"، مؤكدا أن "المسؤولية تقع على الجميع ويجب التكاتف والتضامن لحل الأزمات".

وردا على سؤال حول تشكيل الحكومة، قال الراعي: "لم نتناول الحديث التقني عن تشكيل الحكومة والجميع يعرف أن المطلب الوطني هو حكومة اختصاصيين".

وتابع: "أطالب الحريري الإسراع بتشكيل الحكومة بالتشاور مع رئيس الجمهورية ووفقا لروح الدستور".

وأضاف: "ما أوصلنا إلى هذه المرحلة هو عدم تشكيل الحكومة ولا يمكن التأخر ولو لربع دقيقة بعد عن التشكيل".

المصدر: "الجديد"