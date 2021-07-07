عضو الوفد التفاوضي المصري: تأثير الملء الثاني على السودان مباشر ولحظي

أكد عضو الوفد المصري المفاوض في قضية سد النهضة علاء الظواهري، أن إثيوبيا أخطرت مصر بالملء الثاني وأنها تنوي ملء نحو 6.6 مليار متر مكعب خلال يوليو، و6.7 مليار خلال أغسطس.

وقال: "إرسال الإخطار لا يعني اتخاذ قرارات أحادية".

وأضاف: "من الصعب على إثيوبيا أن تصل لهذا المقدار من تخزين المياه الذي تنوي ملأه"، مشيرا إلى "تصارعها في تعلية الجزء الأوسط من السد والوصول إلى أقصى ارتفاع لتخزين أكبر قدر من المياه".

وأوضح، أن "اتخاذ إثيوبيا لمجموعة من القرارات الهندسية غير التقليدية في بناء الجزء الأوسط، على الرغم من المخاطر التي قد تترتب عليها، ولكنها تحاول فرض الإرادة من خلال التوصل إلى ارتفاع لتخزين أكبر قدر من المياه".

وعن تأثير الملء الثاني على السودان في حالة تم كاملا، ذكر أنه "سيكون له تأثير مباشر ولحظي خاصة لأنه سيمنع المياه في فترة معينة"، مضيفا أن "السودان يعمل على اتخاذ مناورات مائية لتجنب حدوث عطش ونقص في المناسيب".

ولفت إلى أن "تأثير الملء الثاني على مصر، سيكون غير مباشر ولن يشعر به المواطن العام المقبل، ولكن سيظهر في تناقص قدرة السد العالي على مجابهة الجفاف لنقص المياه، كما أن التأثير سيكون تراكمي على مدار السنوات".

وأوضح أن "الاتفاق حول ملء وتشغيل السد يقضي بأن تخرج إثيوبيا كمية من المياه لمواجهة الجفاف ما يقلل من الضرر، وهو ما ترفضه أديس أبابا".

القاهرة ناصر حاتم

المصدر: RT