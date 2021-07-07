تحقيق إيطالي منتظر حول إطلاق خفر السواحل الليبي النار على مهاجرين

أعلن مدعون إيطاليون أنهم يسعون للحصول على إذن من وزارة الخارجية للتحقيق في تسجيل مصور، يعتقد أنه يظهر عناصر من خفر السواحل الليبي يطلقون النار على قارب يقل مهاجرين في المتوسط.

وقالت جمعية "سي ووتش" الألمانية للإنقاذ التي التقطت طائرة المراقبة التابعة لها التسجيل وقدمت الشكوى، إنه "في حال الموافقة سيكون بذلك التحقيق الأول من نوعه في أوروبا".

وتظهر اللقطات التي تم تصويرها في 30 يونيو الماضي سفينة تابعة لخفر السواحل الليبي تطلق النار وتحاول صدم القارب الصغير، في محاولة فاشلة لإجباره على العودة إلى ليبيا.

وهبط المهاجرون الـ64 في وقت لاحق على جزيرة لامبيدوزا الإيطالية الصغيرة.

وقال المدعي العام في مدينة أغريجنتو في صقلية لويجي باتروناجيو لـ"فرانس برس" إنه "يدقق في الاتهامات بشأن محاولة إغراق قارب".

وأصاف أنه "يحتاج إلى إذن من وزارة العدل الإيطالية لبدء تحقيق رسمي بالنظر إلى أن موضوع الإجراء هو سلطة أجنبية".

ولفت إلى أن "الجريمة المفترضة ارتكبت في المياه الدولية بحق أجانب".

وقد يحصل باتروناجيو على الضوء الأخضر لأن المهاجرين الذين يمكن أن يشهدوا على الأحداث وصلوا لامبيدوزا التي تخضع لاختصاصه القضائي.

مع ذلك، فإن أي تحقيق قد يكون معقدا نظرا لعدم وجود اتفاقية تعاون قضائي بين إيطاليا وليبيا.

المصدر: "أ ف ب"