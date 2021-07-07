رئيس حزب سياسي في سوريا: ما يطرح اليوم عن حل "المنظمات الشعبية" قدمناه منذ سنوات

علق رئيس حزب التضامن في سوريا محمد أبو قاسم على تسريبات حول حل بعض "المنظمات الشعبية" في سوريا، قائلا إن حزبه سبق أن طرح مشروع قانون بهذا الشأن منذ سنوات.

وقال أبو قاسم لـ RT إن حزبه كان قد قدم مشروع قانون لإحداث وزارة الشباب والرياضة، يتضمن مواد تنص على حل "الاتحاد الرياضي العام" و"اتحاد شبيبة الثورة" ومنظمة "طلائع البعث"، ودمجهم في وزارة الشباب والرياضة المحدثة.

جاء تعليقا على معلومات تم تداولها في البلاد عن موقع "سناك سوري" الذي نقل عن "مصدر رسمي" بأنه تم إعداد مسودة قرار يقضي بإلغاء "اتحاد شبيبة الثورة" ومنظمة "طلائع البعث" و"الاتحاد الرياضي العام"، وتأسيس وزارة للشباب والرياضة في الحكومة السورية القادمة. وأضاف الموقع أن القرار أصبح جاهزا بانتظار إقراره.

أبو قاسم زود RT بوثائق تؤكد أن حزب "التضامن" قدم عام 2013 للحكومة السورية ولجنة شؤون الأحزاب في وزارة الداخلية، مسودة مشروع قانون لوزارة الشباب والرياضة مطابق لما جاء في التسريب، إذ يتضمن ما تمت الإشارة إليه من حيث المنظمات التي سيتم حلها، أو إحداث وزارة للشباب.

وقال أبو قاسم إن موضوعا كهذا لا ينبغي أن يتم بطريقة التسريبات، ويقول إن ما ورد في التسريب هو ذاته الذي طرحه حزبنا، وأضاف أنه إن كان الإصلاح هو الهدف من المشروع، فيجب أن لا تكون وزارة الشباب للبعثيين (حزب البعث العربي الاشتراكي الحاكم، الذي يشرف على "المنظمات الشعبية").

وأشار أبو قاسم أنه لدى طرح المشروع أمام الحكومة، كان هناك خلاف شديد في الرأي، وأن أي طرح حول حل تلك المنظمات كان مرفوضا تماما.

ويتساءل: كيف رفضوا تلك الخطوة إن كانت إصلاحية برأيهم اليوم؟

المصدر: RT

أسامة يونس