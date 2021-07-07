الإمارات.. هند العتيبة تؤدي اليمين أمام محمد بن راشد آل مكتوم سفيرة لدى فرنسا

أدت هند العتيبة اليمين أمام محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي، سفيرة للإمارات لدى فرنسا.

وكتبت العتيبة في تغريدة على حسابها عبر "تويتر": "إنه لشرف وامتياز أن أؤدي اليمين كسفيرة للإمارات لدى الجمهورية الفرنسية ، أمام بن راشد آل مكتوم".

وأضافت: "العلاقة الإماراتية الفرنسية من أقوى العلاقات وأكثرها أهمية بالنسبة لنا، وسأعمل بلا كلل لتعزيزها خلال وجودي في باريس".

Ce fut un honneur de prêter serment en tant qu’ambassadrice des EAU auprès de la République française, devant @HHShkMohd. Je travaillerai sans relâche, durant l’exercice de mes fonctions,à faire prospérer les liens étroits et stratégiques existants entre les EAU et la France🇦🇪 🇫🇷 pic.twitter.com/AV5g5t80o1 — هند مانع العتيبة Hend Al Otaiba (@hend_mana) July 7, 2021

المصدر: RT