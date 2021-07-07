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الإمارات.. هند العتيبة تؤدي اليمين أمام محمد بن راشد آل مكتوم سفيرة لدى فرنسا

أخبار العالم العربي

الإمارات.. هند العتيبة تؤدي اليمين أمام محمد بن راشد آل مكتوم سفيرة لدى فرنسا
Reuters Christopher Pike
حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم
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أدت هند العتيبة اليمين أمام محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي، سفيرة للإمارات لدى فرنسا.

وكتبت العتيبة في تغريدة على حسابها عبر "تويتر": "إنه لشرف وامتياز أن أؤدي اليمين كسفيرة للإمارات لدى الجمهورية الفرنسية ، أمام بن راشد آل مكتوم".

وأضافت: "العلاقة الإماراتية الفرنسية من أقوى العلاقات وأكثرها أهمية بالنسبة لنا، وسأعمل بلا كلل لتعزيزها خلال وجودي في باريس".

المصدر: RT

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