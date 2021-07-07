البدء بتنفيذ مبادرة السيسي لعلاج مليون إفريقي من فيروس "سي" في السودان

ناقشت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد مع نظيرها السوداني عمر النجيب، العمل بمبادرة الرئيس المصري لعلاج مليون إفريقي من فيروس "سي" بالسودان.

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وأكدت زايد أن وفدا مصريا قد أنهى خلال الفترة الماضية تجهيز 5 مراكز بالسودان للعمل بالمبادرة، وتدريب الأطباء السودانيين على بروتوكولات التشخيص والعلاج، كما أشارت إلى توفير أجهزة الـ"pcr" والكواشف الطبية بالإضافة إلى توفير جرعات أدوية تكفي لعلاج 250 ألف مواطن سوداني.

وكانت وزيرة الصحة المصرية استقبلت مساء أمس الثلاثاء، وزير الصحة السوداني عمر النجيب، بديوان عام الوزارة لبحث سبل التعاون المشترك في إطار عمق وترابط العلاقات بين مصر والسودان ومد جسور التعاون بين البلدين.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة المصرية، أن "الاجتماع تناول مناقشة ملفات التعاون المشتركة بين الجانبين لدعم القطاع الصحي بالسودان في مجالات مكافحة الأمراض المعدية والوبائية، والتعليم الطبي المهني بالإضافة إلى توطين صناعة الدواء بالدولة الشقيقة، وتبادل الخبرات بين البلدين في مواجهة فيروس كورونا وتوفير اللقاحات".

وأشار مجاهد إلى أن الاجتماع تناول أيضا التعاون بين البلدين في مجال الأدوية، موضحا أن الوزيرة أكدت حرصها على دعم توطين صناعة الدواء بالسودان خاصة الأدوية الحيوية. كما أكد الوزيران أهمية تبادل الخبرات بين البلدين في مجال البحث العلمي للأمراض الوبائية.

المصدر: اليوم السابع