لافرنتييف: روسيا تأمل أن يعيد الغرب النظر في موقفه من سوريا

قال ألكسندر لافرنتييف مبعوث الرئيس الروسي لسوريا، إن موسكو تأمل في أن يراجع الغرب موقفه بشأن سوريا، وأن يتحول هذا الموقف نحو الاتجاه الإنساني والاقتصادي.

وأضاف لافرنتييف: "نأمل، كما قلت، أن يتخذ ما يسمى بالغرب الجماعي قرارا بمراجعة وتعديل موقفه بشأن سوريا، لصالح عنصر إنساني أكثر في الاتجاه الاجتماعي والاقتصادي".

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وأشار لافرنتييف إلى أن القمة التي عقدت في جنيف بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن، وتمت خلالها مناقشة عدة قضايا من بينها التسوية السورية، كانت بناءة ومشجعة.

وينعقد في كازاخستان اللقاء الدولي حول سوريا يومي 7 و 8 يوليو الجاري، بمشاركة إيران وروسيا وتركيا، والحكومة السورية والمعارضة المسلحة السورية.

المصدر: RT