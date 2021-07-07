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مصر تسجل 164 إصابة جديدة بفيروس كورونا و22 وفاة

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مصر تسجل 164 إصابة جديدة بفيروس كورونا و22 وفاة
Reuters
مصر تسجل 164 إصابة جديدة بفيروس كورونا و22 وفاة
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سجلت وزارة الصحة المصرية 164 إصابة جديدة بفيروس كورونا و22 وفاة يوم الثلاثاء، وذلك مقارنة مع 175 إصابة و20 وفاة يوم الاثنين.

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد إن إجمالي مصابي كورونا في البلاد حتى الثلاثاء بلغ 282421 حالة، منها 215419 حالة تم شفاؤها، و16306 حالات وفاة.

وقررت الحكومة يوم الأحد تخفيف قيود دخول الفنادق والمطاعم ودور السينما والمسارح برفع طاقتها الاستيعابية من 50 إلى 70 بالمئة مع تباطؤ الإصابات بفيروس كورونا.

وتخفف مصر منذ الأول من يونيو تدريجيا القيود المفروضة لمكافحة انتشار الوباء.

المصدر: RT

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