البرادعي يتساءل عن طريقة لإنقاذ لبنان

أعرب نائب الرئيس المصري السابق، محمد البرادعي، اليوم الثلاثاء، عن ألمه بسبب قرب انهيار لبنان، مطالبا بالتدخل السريع لإنقاذ الموقف في هذا البلد.

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وكتب البرادعي عبر صفحته الرسمية على موقع "تويتر": "مؤلم ان أرى جزءا غاليا من وطننا ينهار ونحن في موقف المتفرج، آمل أن تتحرك الدول العربية لانقاذ لبنان من نفسه".

وأضاف نائب الرئيس المصري السابق قائلا: "قمة عربية في بيروت للتوفيق بين القوى المتناحرة؟ مساعدات إنسانية مباشرة للشعب؟ لا أعلم ما يمكن عمله تحديدا ولكني على يقين أن هناك الكثير الذي يمكن عمله إذا أردنا".

مؤلم ان أرى جزءا غاليًا من وطننا ينهار ونحن في موقف المتفرج. آمل أن تتحرك الدول العربية لانقاذ لبنان من نفسها. قمة عربية في بيروت "للتوفيق" بين القوى المتناحرة؟ مساعدات انسانية مباشرةً للشعب؟ لا أعلم مايمكن عمله تحديدًا ولكني على يقين أن هناك الكثير الذي يمكن عمله إذا أردنا — Mohamed ElBaradei (@ElBaradei) July 6, 2021

وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني، حسان دياب، أطلق نداء استغاثة للدول الإقليمية وللمجتمع الدولي للتدخل من أجل إنقاذ لبنان من "انفجار اجتماعي وشيك".

واعتبر دياب أن ربط مساعدة لبنان بتشكيل الحكومة يشكل خطرا على حياة اللبنانيين والكيان اللبناني، ودعا إلى عدم محاسبة الشعب اللبناني على ارتكابات الفاسدين.

المصدر: RT