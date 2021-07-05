قناة ليبية: نشوب حريق بمقر القيادة العامة للجيش الوطني
Reuters
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أفاد مصدر لقناة "218" الليبية مساء يوم الاثنين بأن حريقا اندلع في مقر القيادة العامة للجيش الوطني الليبي بسبب ماس كهربائي.
ولم تكشف القناة الليبية عن الأضرار التي لحقت بالمقر أو عمليات التدخل لإخماد ألسنة اللهب.
#عاجل— 218NEWS (@218news) July 5, 2021
مصدر لـ218: نشوب حريق في مقر القيادة العامة بسبب ماس كهربائي
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المصدر: قناة "218" الليبية