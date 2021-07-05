بعد تأكيد السيطرة عليه.. المسماري ينفي اندلاع حريق داخل مقر القيادة العامة للجيش

نفى اللواء أحمد المسماري الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، نشوب حريق داخل مقر القيادة العامة للقوات المسلحة بمنطقة الرجمة.

وقال المسماري في تدوينة على "فيسبوك": "بعد التأكد من وحدة المطافيء بمقر القيادة العامة بمنطقة الرجمة، تبين أنه لا يوجد حريق وأن الخبر المتداول عار عن الصحة".

وكان اللواء أحمد المسماري قد أكد مساء الاثنين السيطرة على حريق شب داخل مقر القيادة العامة في منطقة الرجمة من قبل وحدة المطافي التابعة للقيادة.

وقامت الصفحة بحذف المنشور الأول الذي تناقلته وسائل الإعلام، حيث قال المسماري في منشوره المحذوف من الصفحة إن "وحدة المطافي بالقيادة العامة تسيطر على حريق شب داخل مقر القيادة العامة بمنطقة الرجمة وذلك نتيجة ماس كهربائي ولا توجد أي أضرار بشرية او مادية بالموقع".

جدير بالذكر أن قناة "218" الليبية كانت قد أفادت نقلا عن مصادرها الخاصة مصدر مساء يوم الاثنين بأن حريقا اندلع في مقر القيادة العامة للجيش الوطني الليبي بسبب ماس كهربائي.

المصدر: وسائل إعلام ليبية