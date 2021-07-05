برلماني يمني ووزير سابق: لولا السيسي لكان مصير مصر مشابها لدول تعاني الويلات

أشاد البرلماني اليمني محمد مقبل الحميري بالطفرة التنموية التي تحققت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقال إن مصير مصر سيكون مشابها للدول التي تعاني ويلات لولا السيسي.

وفي حوار مع "صدى البلد" المصرية نشرت مقتطفات منه على أن تنشره لاحقا، قال الحميري وهو وزير شؤون مجلسي النواب والشورى السابق في جمهورية اليمن، إن "القيادة الحكيمة في مصر استطاعت بجدارة أن تضعها على الطريق الصحيح وانتشالها من الضياع".

ووصف الحميري علاقات بلاده بمصر بأنها "راسخة أزلية منذ عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر" وأشار إلى مواقف مصر "الداعمة للشعب اليمني، واحتضانها أكثر من مليون ونصف مليون يمني في الأزمة العاصفة التي تضرب اليمن من نزاعات وحروب" ووصف مصر بأنها "الوطن الثاني لليمنيين".

واضاف أن مصر "تمثل ركيزة أساسية لأمن واستقرار العالم العربي وهي قلب العروبة النابض والحصن الحصين وعمق حيوي للعرب بفضل موقعها الاستراتيجي وثقلها الأمني".

وتحدث الحميري عن دور السيسي الذي وصفه بأنه "القائد الذي يمتلك بعد نظر وحنكة سياسية ودبلوماسية استطاع من خلالها أن يعبر بمصر إلى بر الأمان وأنقذها من حافة الهاوية".

المصدر: "صدى البلد" المصرية