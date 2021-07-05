بسبب تردي الأوضاع المعيشية.. "حراك فزان" يلوح بإغلاق جميع حقول النفط في جنوب ليبيا

أعلن منسق "حراك فزان" بشير الشيخ أن الحراك أمهل الحكومة الليبية حتى منتصف شهر يوليو لتحسين الأوضاع المعيشية في مناطق الجنوب، ملوحا بإغلاق الحقول النفطية في حال عدم تلبية المطالب.

ونفى الشيخ في تصريحات صحفية ، ما جاء في بعض وسائل الإعلام من معلومات عن أن "الحراك أقفل حقولا نفطية"، موضحا أن "حقول الشرارة والفيل والحقول الصغيرة تعمل بشكل طبيعي".

وأشار، إلى أن "الأوضاع المعيشية صعبة للغاية، فالتيار الكهربائي ينقطع لساعات طويلة وبعض المناطق تبقى دون كهرباء 48 ساعة متواصلة".

وأوضح، أن هذا يحدث بـ"الإضافة إلى نقص البنزين في المحطات، حيث يباع في السوق الموازي بثلاثة دنانير للتر الواحد، بينما سعر الوقود المدعوم لا يتعدى 0.15 دينار".

ونوه إلى أن المواطنين يعانون أيضا من نقص في أسطوانات غاز الطهي في الأسواق.

ناصر حاتم

المصدر: RT