الدبيبة: وزارة الدفاع ستشهد تغييرات وسنعين وكيلين لها من لجنة "5+5"

أكد رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة أن حكومته ستجري تغييرات في وزارة الدفاع، وأن الموضوع تمت مناقشة مع لجنة "5+5".

وقال أمام مجلس النواب: "قريبا جدا سيتم تعيين وزير جديد للدفاع".

وأضاف: "الحكومة الليبية تعمل على اختيار وكيلين لوزارة الدفاع من أعضاء لجنة (5+5)".

وعلق مجلس النواب الليبي جلسته إلى الغد في ظل تباين المواقف حول الكثير من القضايا المطروحة عليه خاصة المتعلقة بالميزانية العامة للبلاد.

ناصر حاتم ـ الملف الليبي

المصدر: RT