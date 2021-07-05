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مراسلنا: هجوم صاروخي على قاعدة عين الأسد التي تتواجد فيها قوات أمريكية غربي العراق

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مراسلنا: هجوم صاروخي على قاعدة عين الأسد التي تتواجد فيها قوات أمريكية غربي العراق
قاعدة عين الأسد
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أفاد مراسلنا في العراق، اليوم الاثنين، بتعرض قاعدة عين الأسد التي تتواجد فيها قوات أمريكية غربي البلاد، إلى هجوم صاروخي.

وذكر مراسل RT، أن القاعدة تعرضت إلى القصف بأكثر من صاروخ، لكن وفقا للمعلومات الأولية، لا توجد هناك أية خسائر بشرية أو مادية.

وأضاف، أن مكان إنطلاق الصواريخ كان من منطقة (هيت) في محافظة الأنبار.

وحصلت RT على صورة لمنصة الصواريخ التي استهدفت القاعدة.

منصة الصواريخ

وقبل أيام تعرضت القاعدة لهجوم بطائرة مسيرة مفخخة، لم تتسبب بأي إصابات.

وفي وقت سابق أصدرت "تنسيقية المقاومة العراقية" بيانا أعلنت فيه تصعيد هجماتها ضد القوات الأمريكية في العراق.

المصدر: RT

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