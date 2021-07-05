معهد باستور بالجزائر يسجل 7 حالات جديدة للمتحور الهندي

أعلن معهد باستور بالجزائر تسجيل 7 حالات جديدة من سلالة "دلتا" المتحورة الهندية على مستوى ولاية الجزائر لترتفع حالات الإصابة بهذا المتحور إلى 31 حالة.

إقرأ المزيد

وجاء في بيان صدر عن المعهد، أمس الأحد: "في إطار مراقبة انتشار السلالات المتحورة المختلفة لفيروس SARS-CoV-2 تم تسجيل منذ 20 يونيو الماضي 7 حالات جديدة من السلالة المتحورة "دلتا" (B.1.617.2) على مستوى ولاية الجزائر. وبالتالي، يرتفع عدد الحالات المؤكدة من هذه السلالة منذ 3 مايو الماضي إلى 31 حالة".

وأضاف: "نقدم فيما يلي نسب توزيع السلالات المختلفة المصنفة إما كــ سلالات مثيرة للقلق أو سلالات تحت المراقبة وفقا لتصنيف منظمة الصحة العالمية، المتواجدة حاليا في الجزائر والتي تم الكشف عنها في كل عينات PCR الإيجابية، خلال الثلاثي الثاني من السنة الجارية".

وأوضحت: "بالنسبة للسلالات المثيرة للقلق، فقد سجلنا نسبة 50.47% من السلالة (B.1.1.7) "Alpha" و2.63 % من السلالة "دلتا" (B.1.617.2).

أما "بالنسبة للسلالات تحت المراقبة، فقد سجلنا نسبة 44.18% من السلالة Eta (B.1.525) و2.72 % من السلالة (A.27) التي تم اكتشافها مؤخرا.

المصدر: الشروق أونلاين