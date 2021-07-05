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تونس.. انتشال 20 جثة لمهاجرين قبالة شواطئ صفاقس

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تونس.. انتشال 20 جثة لمهاجرين قبالة شواطئ صفاقس
Reuters
مهاجرون مقابل سواحل تونس، صورة تعبيرية من الأرشيف
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أفادت وكالة تونس إفريقيا للأنباء "وات"، الاثنين، بأن وحدات الحماية المدنية والحرس البحري، انتشلت أمس الأحد 20 جثة لمهاجرين غرقوا قبالة سواحل صفاقس، وسط البلاد.

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وأشارت "وات" إلى أن وحدات الحماية عثرت على الجثث في مناطق ساحلية مختلفة تمتد من شاطئ منطقة سيدي سالم جنوب مدينة صفاقس إلى شاطئ مدينة لواتة شمالا في معتمدية جبنيانة.

ولفتت الوكالة إلى أن الأجهزة المختصة أودعت الجثث بيت الأموات بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبية في المدينة.

ورجح المدير الجهوي للحماية المدنية العميد مراد المشري اليوم الاثنين، أن يكون المهاجرون قد غرقوا منذ مدة طويلة نسبيا بالنظر إلى حالة الجثث، مؤكدا أنه لم يتم العثور على ناجين.

المصدر: وات 

 

 

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