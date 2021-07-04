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تبون: سنتصدى بقوة وحزم لكل من يتطاول على الجزائر

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تبون: سنتصدى بقوة وحزم لكل من يتطاول على الجزائر
Globallookpress
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قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في كلمة له عشية الاحتفال بذكرى الاستقلال، إن "الشعب عازم على التصدي بقوة وحزم لكل من تسول له نفسه التطاول على الجزائر القوية بشعبها وجيشها".

وتحدث تبون عمن وصفهم بالمنساقين إلى الدعاية والتضليل، وفاقدي الموضوعية والنزاهة وقال إن الضباب اعترى أنظارهم وهم "لا يتورعون عن الإساءة للدولة ومؤسساتها".

وقال تبون إن الشعب الجزائري "قادر على دحض نوايا التوجهات المريبة ومناوراتها للنيل من أمن واستقرار البلاد، وعازم على التصدي بقوة وحزم لكل من تسول له نفسه التطاول على الجزائر القوية بشعبها وجيشها".

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وأضاف أن إجراء الانتخابات "فتح الآفاق الواعدة أمام الشعب لاختيار ممثليه وممارسة السيادة الشعبية من خلال الصندوق، وفق القواعد الديمقراطية الحقة".

وأشاد تبون "بما أبداه الفاعلون على الساحة السياسية وفعاليات المجتمع المدني وبكل الإراداتِ والجهود التي ساهمت في إجراء الانتخابات".

 

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية

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