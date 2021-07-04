الأمن المصري يكشف حقيقة إحالة ضابط شرطة وآخرين للمحاكمة بتهمة سرقة سيارة نقل أموال

كشف مصدر أمني مصري حقيقة ما تداولته بعض المواقع الإخبارية عن إحالة ضابط شرطة وآخرين للمحاكمة بتهمة سرقة سيارة نقل أموال.

وأشار المصدر إلى أنه بالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله في هذا الشأن وأن أحد المتهمين كان ضابطا سابقا.

وكانت مواقع إخبارية مصرية أفادت بأن "نيابة مدنية برئاسة محمود صلاح أحالت ضابط شرطة وآخرين للمحاكمة، في اتهامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة المواطنين بالإكراه، وسرقة سيارة نقل أموال".

وأضافت أن "الأجهزة الأمنية، ألقت القبض على المتهم بقسم شرطة أول مدينة نصر، لاتهامه بتكوين تشكيل عصابي لسرقة المواطنين بالإكراه، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق".

وتابعت أن قسم شرطة أول مدينة نصر تلقى بلاغا بتعرض سيارة نقل أموال للسطو المسلح وسرقة 370 ألف جنيه بعدما اعترضها مسلحون واستولوا على الأموال وفروا هاربين.

المصدر: RT