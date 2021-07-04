مستشار السيسي يكشف حالة الوضع الوبائي في مصر

أكد محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة، أن مصر تخطت ذروة الموجة الثالثة من تفشي فيروس كورونا، لافتا إلى أن هناك تناقصا مستمرا في الإصابات.

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ولفت تاج الدين، إلى أن الوضع الوبائي في مصر تحسن جدا، قائلا إنه خلال 15 يوما مضى شهدت مصر تناقصا بعدد الحالات في مختلف المواقع، كما تناقصت الحالات التي تحتاج للدخول للمستشفيات"، عازيا ذلك إلى المجهودات التي يتم بذلها على مستوى الرعاية الصحية أو التطعيمات أو الأداء في مختلف المواقع لتشخيص ورعاية الحالات.

وكانت وزارة الصحة المصرية أعلنت عن تسجيل 27 وفاة و181 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد في بيان له أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 16242، فيما عدد الإصابات 281903.

وأشار إلى أن عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس وصل إلى 213628.

المصدر: قناة إكسترا نيوز