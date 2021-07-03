مظاهرة وسط رام الله تنديدا بوفاة الناشط نزار بنات - فيديو

انطلقت وسط مدينة رام الله بالضفة الغربية اليوم السبت، مسيرة تنديد بوفاة الناشط الفلسطيني نزار بنات بعد اعتقاله على أيدي قوة من الأجهزة الأمنية في مدينة الخليل.

وردد المشاركون في المسيرة شعارات تندد "بحكم العسكر" ورفعوا لافتات تطالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس "بالرحيل"، في حين لم يسجل أي تدخل لقوات الأمن الفلسطينية.

وأشارت مراسلتنا في رام الله إلى أن عائلة الناشط بنات شاركت في المسيرة، وأعلنت عن إطلاق منحة دراسية باسم "نزار بنات " لتعليم الطلبة بالجامعات.

وتأتي المظاهرة بعد يومين من كشف وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة، عن مضمون التقرير الطبي الأولي حول وفاة بنات، بعدما اعتقلته قوة أمنية فلسطينية بمدينة الخليل، متحدثا عن "وفاة غير طبيعية".

المصدر: RT + "معا"