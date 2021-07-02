التحالف العربي يعلن تدمير هدف جوي معاد أطلقه الحوثيون باتجاه السعودية

أعلن التحالف العربي في اليمن يوم الجمعة تدمير هدف جوي معاد أطلقه الحوثيون تجاه المملكة.

وأضاف التحالف أن كفاءة القوات المشتركة للتحالف أحبطت عملا عدائيا وشيكا.

وكان التحالف قد أعلن صباح اليوم أن دفاعات المملكة اعترضت ودمرت طائرة بدون طيار مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه خميس مشيط.

‏وأشار التحالف العربي إلى استمرار محاولات جماعة أنصار الله تعمد استهداف المدنيين والأعيان المدنية، مؤكدا اتخاذه كافة الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والتعامل مع التهديد الوشيك.

المصدر: وكالات