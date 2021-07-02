عبد اللهيان: لن يكون لإسرائيل مكان في المنطقة

اعتبر المساعد الخاص لرئيس البرلمان الإيراني للشؤون الدولية حسين أمير عبد اللهيان، أن "إسرائيل لن يكون لها مكان في المنطقة"، وأن "الصهاينة يستعبدون اليهود".

وكتب على "تويتر": "على الرغم من الهزيمة الأخيرة لتل أبيب ضد المقاومة الفلسطينية، فإن فتح سفارات إسرائيلية لقتل الأطفال في الإمارات والبحرين يكشف عن عدم وجود فهم سليم، كون قادتهم يحصرون مصيرهم في الصهيونية".

وأضاف: "لن يكون لإسرائيل مكان في المنطقة.. الصهاينة يستعبدون اليهود".

Despite Tel Aviv defeat agnst latest Palestinian resistance, opening of child-killer Israeli embassies in UAE & #Bahrain reveals lack of proper understanding since their leaders confine their fates to the Zionism.Israel will have no place in the region. The Zionists enslave Jews. pic.twitter.com/ScNrJQu7nt — H.amirabdollahian امیرعبداللهیان (@Amirabdolahian) July 2, 2021



وجاءت تصريحات عبد اللهيان، على خلفية الإعلان عن افتتاح السفارة الإسرائيلية في أبو ظبي الثلاثاء الماضي.

من جهتها، قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان: "في احتفال مثير قاده وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد، ووزيرة الثقافة والشباب الإماراتية نورا الكعبي، أقيمت مراسم وضع ميزوزا، ( الميزوزة هي رمز ديني يهودي يوضع على مداخل الأماكن) في السفارة الإسرائيلية في أبوظبي".

بدوره قال لابيد: "هذا الحدث لحظة تاريخية".

ووقعت الإمارات والبحرين تلتها المغرب والسودان على اتفاق لتطبيع العلاقات مع إسرائيل برعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

المصدر: RT