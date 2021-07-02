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عبد اللهيان: لن يكون لإسرائيل مكان في المنطقة

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عبد اللهيان: لن يكون لإسرائيل مكان في المنطقة
Reuters
مساعد رئيس البرلمان الإيراني للشؤون الدولية حسين أمير عبد اللهيان
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اعتبر المساعد الخاص لرئيس البرلمان الإيراني للشؤون الدولية حسين أمير عبد اللهيان، أن "إسرائيل لن يكون لها مكان في المنطقة"، وأن "الصهاينة يستعبدون اليهود".

وكتب على "تويتر": "على الرغم من الهزيمة الأخيرة لتل أبيب ضد المقاومة الفلسطينية، فإن فتح سفارات إسرائيلية لقتل الأطفال في الإمارات والبحرين يكشف عن عدم وجود فهم سليم، كون قادتهم يحصرون مصيرهم في الصهيونية".

وأضاف: "لن يكون لإسرائيل مكان في المنطقة.. الصهاينة يستعبدون اليهود".


وجاءت تصريحات عبد اللهيان، على خلفية الإعلان عن افتتاح السفارة الإسرائيلية في أبو ظبي الثلاثاء الماضي.

من جهتها، قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان: "في احتفال مثير قاده وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد، ووزيرة الثقافة والشباب الإماراتية نورا الكعبي، أقيمت مراسم وضع ميزوزا، ( الميزوزة هي رمز ديني يهودي يوضع على مداخل الأماكن) في السفارة الإسرائيلية في أبوظبي".

بدوره قال لابيد: "هذا الحدث لحظة تاريخية".

ووقعت الإمارات والبحرين تلتها المغرب والسودان على اتفاق لتطبيع العلاقات مع إسرائيل برعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

المصدر: RT

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