مراسلنا: العثور على 10 صواريخ في بغداد كانت معدة لاستهداف مقار أمريكية

أفاد مراسلنا في العراق اليوم الجمعة، بالعثور على 10 صواريخ في بغداد كانت معدة لاستهداف مقار أمريكية.

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وذكر مراسل RT، أن الصواريخ من نوع "غراد" وعثر عليها في حي الجهاد المحاذي لمطار بغداد الدولي، فيما تشير المعلومات إلى أنها كانت موجهة نحو معسكر فيكتوريا داخل المطار حيث القوات الأمريكية.

وأفاد مراسلنا بأن القوات العراقية اعتقلت مجموعة أشخاص كانت قريبة من منصة الصواريخ في بغداد.

ونقل عن مصدر أمني قوله، إن "مجموعة أشخاص اعتقلت من قبل القوات العراقية كانت قريبة من منصة إطلاق الصواريخ التي عثر عليها".

المصدر: RT