 
مباشر

مصر.. الهدف من تعيين ضابط من الجيش في كل قرية بأمر من السيسي

أخبار العالم العربي

مصر.. الهدف من تعيين ضابط من الجيش في كل قرية بأمر من السيسي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qqsq

كشفت مصادر عن سر طلب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تعيين ضابط من الجيش في كل قرية.

إقرأ المزيد
السيسي يكشف عن رصد مبلغ
السيسي يكشف عن رصد مبلغ "ضخم جدا" بكل مرحلة من مراحل مبادرة "حياة كريمة"

وأشارت المصادر إلى أن السيسي يهدف "لمراقبة الأعمال في القرى، عبر الضباط لوضع الأمور في انضباط منتظم والحصول على تقارير مستمرة حول التطويرات في القرى وهدم هدر الأموال".

وأوضحت المصادر أن "السيسي يرغب في عدم إهدار الأموال على الأرض بعد صرفها على القرى، حيث تم إدخال الصرف الصحي والغاز ومياه الشرب والاتصالات والخدمات الكاملة داخل القرى، وهناك رغبة في عدم تدهور الأمور".

وكان الرئيس المصري طالب القوات المسلحة خلال مؤتمر يوم الأربعاء، بتعيين ضابط في كل قرية لمتابعة التطورات والإنجازات ضمن مبادرة "حياة كريمة" لتطوير القرى المصرية.

وقال السيسي: "بقول للجيش هل ممكن يبقى في لكل قرية ظابط مسؤول عنها ونشوف هيعملوا إيه ونصور وهنوري للدنيا كلها.. اوعى تزعل يا دكتور مصطفى.. ونشوف مين هيعمل حاجة حلوة، لأن المصلحة واحدة".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا