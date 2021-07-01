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الإمارات تمنع سفر مواطنيها إلى 14 دولة

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الإمارات تمنع سفر مواطنيها إلى 14 دولة
Reuters Ahmed Jadallah
منطقة دبي مارينا في إمارة دبي.
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أعلنت الإمارات حظر سفر مواطنيها إلى 14 دولة بسبب الأوضاع الوبائية فيها، في ظل انتشار فيروس كورونا.

وأعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث "منع سفر المواطنين إلى الدول التي تم مسبقا الإعلان عن وقف القدوم منها والتي تشمل الهند، باكستان، بنغلاديش، نيبال، سيريلانكا، فيتنام، ناميبيا، زامبيا، الكونغو الديمقراطية، أوغندا، سيراليون، ليبيريا، جنوب إفريقيا، ونيجيريا".

وأضافت الوزارة والهيئة حسب بيان نقلته وكالة "وام" الرسمية، أنه "يستثنى من الحظر البعثات الدبلوماسية للدولة في هذه الدول وحالات العلاج الطارئة والوفود الرسمية والوفود الاقتصادية والعلمية المصرح لها مسبقا".

كما جاء في البيان: "مع بدء موسم السفر.. نشدد على ضرورة التزام مواطني الدولة بالإجراءات الاحترازية والوقائية كافة والخاصة بكوفيد-19 وأي إجراءات أخرى مطبقة في الدولة التي يتم السفر إليها".

المصدر: "وام"

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