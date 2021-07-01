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الجيش اليمني يعلن إسقاط طائرتين مفخختين للحوثيين غرب مأرب

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الجيش اليمني يعلن إسقاط طائرتين مفخختين للحوثيين غرب مأرب
Reuters FAWAZ SALMAN
القوات اليمنية التابعة للحكومة المعترف بها دوليا
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أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليا عن إحباط هجوم جوي لجماعة "أنصار الله" الحوثية، في مأرب التي تشهد قتالا محتدما بين الطرفين للشهر الخامس، شمال شرقي البلاد.

وذكرت وزارة الدفاع اليمنية عبر موقعها "26 سبتمبر"، أن "الدفاعات الجوية للجيش الوطني تمكنت في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء، من إسقاط طائرتين مسيرتين مفخختين تابعتين للحوثيين في جبهة صرواح غرب مأرب".

وأضافت أن "الطائرتين المفخختين أسقطتا أثناء تحليقهما باتجاه مدينة مأرب المكتظة بالسكان"​​​.

واتهمت الحوثيين بـ"مواصلة إرسال الطائرات المسيرة المفخخة إيرانية الصنع لاستهداف المدنيين والأحياء السكنية في مدينة مأرب، ما أدى إلى مقتل مئات المدنيين بينهم أطفال ونساء".

المصدر: "سبوتنيك"

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