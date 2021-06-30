لبنان.. قطع للطرقات في مختلف المناطق احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية (فيديوهات)

قطع عدد من المحتجين في لبنان، اليوم الأربعاء، العديد من الطرقات في مختلف الأراضي اللبنانية، احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار وانقطاع الكهرباء وفقدان المحروقات.

وقال مراسل RT إن محتجين قطعوا عددا من الطرق في بيروت وطرابلس والبقاع، بالإطارات المشتعلة احتجاجا على الوضع المعيشي الصعب.

ويشهد لبنان أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه الحديث، حيث أن العملة اللبنانية فقدت نحو 90% من قيمتها، محطمة مستوى قياسيا للهبوط في وقت سابق من هذا الشهر بلغ 18000 ليرة مقابل الدولار الواحد في السوق السوداء، فيما لا يزال سعر الصرف الرسمي للدولار 1507 ليرات.

كما يشهد لبنان أزمة نقص الوقود، حيث تعاني الحكومة من نقص العملات الأجنبية الصعبة اللازمة لتأمين الوقود ودعم الواردات التي تتضمن معظم السلع الأساسية والأدوية في البلاد.

وفي السياق، حذرت نقابة أصحاب المستشفيات في لبنان من أن "عددا من المستشفيات قد استنفذ المخزون الموجود لديه من مادة المازوت، وما تبقى لديه لا يكفي لتأمين حاجة الـ24 ساعة المقبلة".

المصدر: RT