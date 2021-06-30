اغتيال ناشط في حزب "الإصلاح" اليمني بعدن

قتل صباح اليوم الأربعاء في مدينة عدن جنوب اليمن الناشط في حزب "التجمع اليمني للإصلاح"، منصور الناشط، على يد مجموعة مسلحة مجهولة.

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وقال رئيس الدائرة الإعلامية للحزب في عدن، خالد حيدان، إن مجموعة مسلحة اغتالت منصور أمام منزله في مديرية المنصورة.

وأوضح الحزب في بيان نعي أن "العملية نفذت حين هم منصور بركوب باصه الشخصي وتمت إصابته بأربع رصاصات غادرة أودت بحياته".

وطالب "التجمع اليمني للإصلاح" الحكومة المعترف بها دوليا، التي تعتبر عدن عاصمة مؤقتة لها، بإدانة هذه الجريمة وتحديد المسؤولين عنها ومحاسبتهم.

وتخضع عدن عمليا لسيطرة قوات المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن الذي يعتبر مدعوما من قبل الإمارات.

adennews.net

المصدر: وسائل إعلام يمنية