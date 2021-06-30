لبنان.. مسلحون يطلقون النار في مدينة طرابلس احتجاجا على الأوضاع المعيشية والجيش ينتشر (فيديوهات)

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان بأن شبانا مسلحين أطلقوا الرصاص في الهواء في محلة التل بطرابلس، وطلبوا من أصحاب المحال التجارية والصيرفة الإقفال احتجاجا على الأوضاع المعيشية.

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وأشار مندوب "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبناني إلى أن "مسلحين أطلقوا الرصاص في الهواء في محلة التل، وطلبوا من أصحاب المحال والمؤسسات التجارية والصيرفة الإقفال احتجاجا على انقطاع الكهرباء، وارتفاع سعر صرف الدولار، والارتفاع الجنوني في أسعار مختلف السلع الاستهلاكية".

وأوضحت الوكالة نقلا عن مندوبها بأن "مسلحين آخرين أطلقوا الرصاص أيضا في الهواء في محلتي التبانة والحارة البرانية لفقدان المحروقات، وانقطاع الكهرباء، والغلاء الفاحش".

كما ذكر موقع "لبنان 24" أن "الجيش اللبناني انتشر في المنطقة، وأن عناصر الجيش ما زالت منتشرة في مختلف احياء وشوارع المدينة، وتقوم بمهامها على أكمل وجه حفاظا على امن وأمان أبناء طرابلس وسكانها".

الجيش ينتشر بكثافة في التبانة... وهذا ما يفعله pic.twitter.com/gprvWtyVPu — Lebanon 24 (@Lebanon24) June 30, 2021

هذا وقالت وسائل إعلام ومواقع إخبارية لبنانية إن "حالة من التوتر الشديد و‏الغضب سادت في طرابلس بشمال لبنان، عقب معلومات عن وفاة طفل نتيجة انقطاع الكهرباء عن ماكينة أوكسيجين"، مؤكدة "قطع بعض الطرقات مع سماع إطلاق نار وظهور مسلح كثيف، وتعرض محلات تجارية وصيرفة لإطلاق نار".

مراسل "الجديد": المحلات التجارية في طرابلس تقفل أبوابها إضافة إلى قطع عدد من الطرقات الداخليه تزامناً وإطلاق نار في الهواء احتجاجاً pic.twitter.com/BJsDd1jpqk — قنـــاة الجـــديـــد (@ALJADEEDNEWS) June 30, 2021

مراسل "الجديد": الجيش اللبناني ينفذ دوريات مؤلله في المناطق التي تشهد إطلاق نار في طرابلس pic.twitter.com/TosXww3zw2 — قنـــاة الجـــديـــد (@ALJADEEDNEWS) June 30, 2021

المصدر: "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبناني + "لبنان 24" + "الجديد"