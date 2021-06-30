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لبنان.. مسلحون يطلقون النار في مدينة طرابلس احتجاجا على الأوضاع المعيشية والجيش ينتشر (فيديوهات)

أخبار العالم العربي

لبنان.. مسلحون يطلقون النار في مدينة طرابلس احتجاجا على الأوضاع المعيشية والجيش ينتشر (فيديوهات)
Reuters MOHAMED AZAKIR
عناصر من الجيش اللبناني
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أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان بأن شبانا مسلحين أطلقوا الرصاص في الهواء في محلة التل بطرابلس، وطلبوا من أصحاب المحال التجارية والصيرفة الإقفال احتجاجا على الأوضاع المعيشية.

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وأشار مندوب "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبناني إلى أن "مسلحين أطلقوا الرصاص في الهواء في محلة التل، وطلبوا من أصحاب المحال والمؤسسات التجارية والصيرفة الإقفال احتجاجا على انقطاع الكهرباء، وارتفاع سعر صرف الدولار، والارتفاع الجنوني في أسعار مختلف السلع الاستهلاكية".

وأوضحت الوكالة نقلا عن مندوبها بأن "مسلحين آخرين أطلقوا الرصاص أيضا في الهواء في محلتي التبانة والحارة البرانية لفقدان المحروقات، وانقطاع الكهرباء، والغلاء الفاحش".

كما ذكر موقع "لبنان 24" أن "الجيش اللبناني انتشر في المنطقة، وأن عناصر الجيش ما زالت منتشرة في مختلف احياء وشوارع المدينة، وتقوم بمهامها على أكمل وجه حفاظا على امن وأمان أبناء طرابلس وسكانها".

هذا وقالت وسائل إعلام ومواقع إخبارية لبنانية إن "حالة من التوتر الشديد و‏الغضب سادت في طرابلس بشمال لبنان، عقب معلومات عن وفاة طفل نتيجة انقطاع الكهرباء عن ماكينة أوكسيجين"، مؤكدة "قطع بعض الطرقات مع سماع إطلاق نار وظهور مسلح كثيف، وتعرض محلات تجارية وصيرفة لإطلاق نار".

المصدر: "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبناني + "لبنان 24" + "الجديد"

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