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مصر.. الأرصاد الجوية تحذر المواطنين وتطالبهم بعدم التعرض للأشعة الشمس

أخبار العالم العربي

مصر.. الأرصاد الجوية تحذر المواطنين وتطالبهم بعدم التعرض للأشعة الشمس
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حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر، من ارتفاع كبير في درجات حرارة جنوب البلاد،  يؤثر على جنوب الصعيد وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

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وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أنه من المتوقع أن تسجل محافظات جنوب الصعيد 44 درجة كما تزداد فترات سطوع الشمس خلال اليوم وعدم تكون أي سحب خلال ساعات النهار.

وأوضحت أنه يرجع ذلك لالتحام منخفض الهند الموسمي مع منخفض السودان بقيم ضغطية منخفضة، كما يرافقة احترار في طبقات الجو العليا أدي الي هذه الزيادة في درجات الحرارة.

وناشدت الأرصاد بعدم التعرض للأشعة الشمس المباشرة قدر الإمكان، والإكثار من تناول المشروبات الباردة.

وتشهد مصر ارتفاع كبير وغير معتاد في درجات الحرارة على مستوى البلاد يعاني منه المواطنين، حيث تشهد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر منشورات عديدة تتحدث عن صعوبة الطقس في البلاد.

المصدر: اليوم السابع

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